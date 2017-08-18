СБУ викрила спецоперацію РФ по розповсюдженню фейкових новин

Служба безпеки України (СБУ) викрила спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дискредитацію відомства і української журналістики. Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.

"Служба безпеки України викрила чергову спеціальну інформаційну операцію російських спецслужб, спрямовану на дискредитацію української журналістики та силових структур (зокрема СБУ), а також політики керівництва держави в питанні забезпечення свободи слова", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, російські спецслужби цілеспрямовано публікують статті вигаданих авторів з фейкової інформацією нібито з іноземного джерела, які потім поширюються на проросійських інформаційних ресурсах.

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"У поле зору оперативників спецслужби потрапив якийсь "журналіст" Юрій Абрамович, який постійно публікується на проросійському інформаційному ресурсі "Антифашист", і його останній "шедевр" «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой». У статті йдеться про нібито репортаж (насправді відсутній) німецької громадської телерадіокомпанії ARD про методи роботи українських журналістів", - йдеться в повідомленні.

У своїх матеріалах "журналіст" висвітлює "німецьке бачення" ситуації в Україні і світі. Разом з тим, в німецькомовних виданнях його матеріали відсутні.

"Однак його ім'я стоїть під 652-ма антиукраїнськими публікаціями на "Антифашисті". У відкритих джерелах інформація про особу Юрія Абрамовича не ідентифікована. Існує ймовірність, що він відноситься до категорії "фейкових зарубіжних кореспондентів", які використовуються прокремлівськими виданнями для висвітлення міжнародної оцінки щодо подій в Україні і за її межами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що Федеральна служба безпеки РФ за останній місяць направила в Україну три диверсійні групи для здійснення терактів і вбивств громадських і політичних діячів.