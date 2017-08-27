У Києві іноземець насмерть збив велосипедиста: колеса розкидало на 100 метрів (фото)
22:15, 27 серпня 2017Інциденти
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Хто з учасників ДТП їхав на заборонений сигнал світлофора, буде з’ясовувати слідство.
Іноземець їхав на шаленій швидкості на регульованому перехресті / фото espreso.tv
У Києві на перехресті вулиць Газопровідна та Кільцева сталася смертельна ДТП за участі авто та велосипедиста.
Про це повідомляє «Еспресо ТБ».
Водій-іноземець на авто з литовськими номерами збив насмерть чоловіка-велосипедиста 1976 року народження. Він їхав на шаленій швидкості на регульованому перехресті.
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Частини велосипеда розкидало на 100 метрів. Хто з учасників ДТП їхав на заборонений сигнал світлофора, буде з’ясовувати слідство.
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