У Києві іноземець насмерть збив велосипедиста: колеса розкидало на 100 метрів (фото)

22:15, 27 серпня 2017
Інциденти
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Хто з учасників ДТП їхав на заборонений сигнал світлофора, буде з’ясовувати слідство.

Іноземець їхав на шаленій швидкості на регульованому перехресті / фото espreso.tv

У Києві на перехресті вулиць Газопровідна та Кільцева сталася смертельна ДТП за участі авто та велосипедиста.

Про це повідомляє «Еспресо ТБ».

Водій-іноземець на авто з литовськими номерами збив насмерть чоловіка-велосипедиста 1976 року народження. Він їхав на шаленій швидкості на регульованому перехресті.

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Частини велосипеда розкидало на 100 метрів. Хто з учасників ДТП їхав на заборонений сигнал світлофора, буде з’ясовувати слідство.

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Теги: #Смертельні ДТП у Києві#їздити на велосипеді у Києві