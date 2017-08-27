У Києві на мосту Патона "Москвич", набитий зброєю, влетів у вантажівку (фото, відео)

Сьогодні, 27 серпня, на мосту Патона сталося ДТП. "Москвич" їхав по зустрічній смузі і врізався в машину. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Водій "Москвича" сильно постраждав - його затиснуло в машині, витягали рятувальники. Його госпіталізували в критичному стані. У багажнику "Москвича" було знайдено зброю і боєприпаси. Гільзи розсипалися по дорозі.

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На місці працює поліція і експерти-вибухотехніки.

Як повідомляв УНІАН, у червні міст Патона в столиці був паралізований через смертельну ДТП з участю Porsche Cayenne.