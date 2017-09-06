Легковик зіткнувся з вантажівкою на Рівненщині: четверо загиблих (фото)

11:12, 06 вересня 2017
Інциденти
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Автомобіль Opel Omega з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.

У Рівненській області на відділку міжнародної траси «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок ДТП, яка сталася вранці 6 вересня, загинули четверо людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Масевичі Рокитнівського району.

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Наразі встановлено, що автомобіль Opel Omega, з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.

Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків, які перебували у легковому автомобілі. За життя ще одного чоловіка борються лікарі. Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці.

На місці пригоди працюють слідчі та експерти.

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Теги: #ДТП на Рівненщині#легковик зіткнувся із вантажівкою