Легковик зіткнувся з вантажівкою на Рівненщині: четверо загиблих (фото)
Автомобіль Opel Omega з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.
У Рівненській області на відділку міжнародної траси «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок ДТП, яка сталася вранці 6 вересня, загинули четверо людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Масевичі Рокитнівського району.
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Наразі встановлено, що автомобіль Opel Omega, з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.
Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків, які перебували у легковому автомобілі. За життя ще одного чоловіка борються лікарі. Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці.
На місці пригоди працюють слідчі та експерти.