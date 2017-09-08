У Києві з рейок зійшов швидкісний трамвай (фото)

У Києві із рейок зійшов швидкісний трамвай. Про це у Facebook повідомляє «Киев оперативный».

Повідомляється, що другий вагон трамваю зійшов із рейок на вулиці Жилянській. У зв’язку із пригодою рух транспорту на цій ділянці зупинено.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Лісовій трасі поблизу зупинки «Спецдиспансер» невідомі примусово зупинили трамвай №5953, що їхав за маршрутом №12. Про це повідомила пресс-служба «Київпастрансу».

Особи в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатись про причини протиправних дій, на що невідомі забризкали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон. Розслідуванням займається столична поліція. Трамвай потребує відновлення і його зняли з експлуатації.