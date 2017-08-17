В Києві невідомі зупинили трамвай і розмалювали його, а водія облили фарбою (фото)

15:44, 17 серпня 2017
Інциденти
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Люди заблокували колії і розмалювали вагон, обливши водія фарбою.

Невідомі в масках розмалювали трамвай / фото

Сьогодні вночі о 00:15, на Лісовій трасі поблизу зупинки «Спецдиспансер» невідомі примусово зупинили трамвай №5953, що їхав за маршрутом №12. Про це повідомила пресс-служба «Київпастрансу».

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Особи в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатись про причини протиправних дій, на що невідомі забризкали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон.

Розслідуванням займається столична поліція. Трамвай потребує відновлення і його зняли з експлуатації.

«Це дуже ганебна ситуація - коли невідомі особи зупиняють трамвай і завдають шкоди не тільки транспорту, а і водієві. Тим більше, що через такі протиправні дії страждають пасажири - адже трамвай знятий з маршруту, і рух затримуватиметься. Сподіваюсь, що правоохоронні органи змусять вандалів відповісти перед громадою міста», - розповів генеральний директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко.   

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Києві на платформі станції ім. Георгія Кирпи понад 50 невідомих зірвали стоп-кран та розмалювали вісім вагонів електропоїзда Гребінка – Київ. 

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Теги: #розмалювали трамвай#розмалювали електричку