У поліції розповіли подробиці про жорстоке побиття фігуранта справи про заворушення 2 травня в Одесі

В Одеській області невідомі побили одного з учасників процесу у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 18 вересня надійшло повідомлення від адвоката одного з фігурантів справи про те, що на його підзахисного напали невідомі на заправці, на виїзді з міста Чорноморськ.

За даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, чоловікові завдали тілесних ушкоджень, за попередньою інформацією, він дістав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи ребер.

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За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. На даний час очікуються результати експертизи для остаточної кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня у Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі.

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Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних перебували 19 фігурантів, 5 з яких трималися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.