Траур у Херсоні: виявлено тіло третьої загиблої при пожежі дитини

У Херсоні на місці пожежі, яка сталася у двоповерховому житловому будинку сьогодні вранці, знайдено тіло третьої загиблої дитини. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області.

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«Сьогодні рано-вранці в обласному центрі сталася жахлива пожежа, в якій загинула молода 25-річна жінка зі своїми трьома дітьми. Пожежу було локалізовано о 07:00. І на той момент пожежні виявили тіла матері і двох її діток. Тіло 5-річної донечки о 12:40 вогнеборці знайшли на балконі у ході розбору конструкцій будинку», - йдеться у повідомленні.

В поліції також зазначили, що внаслідок пожежі отримав опіки чоловік загиблої жінки і травмувалися одна із мешканок багатоквартирного будинку та рятувальник під час евакуації людей з другого поверху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Херсоні сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей, серед яких двоє дітей. Ще двох постраждалих було госпіталізовано. Також повідомлялось, що рятівники шукали тіло ще однієї загиблої дитини.

Двом загиблим дітям було 7 років і 1 рік. В результаті пожежі знищено 11 квартир. У місті оголошено дводенний траур.