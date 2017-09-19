У результаті великої пожежі в Херсоні загинула жінка і троє її дітей

У ніч на 19 вересня у житловому будинку в Херсоні повністю згоріло 11 квартир. Загинули мати і троє дітей. Їхній батько госпіталізований з сильними опіками, написала в Facebook в. о. керуючого справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк.

За її даними, жінці було 25 років, дітям - 7 і 5 років та 1 рік.

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При пожежі та її гасінні також постраждали ще одна жінка і рятувальник. У місті оголошено дводенний траур.

За даними ДСНС, сталося загоряння покрівлі 2-поверхового житлового будинку на площі понад 200 кв. м з подальшим розповсюдженням вогню на другий поверх. о 07:00 підрозділами ДСНС пожежу було локалізовано. До гасіння пожежі залучено 25 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ніч на 16 вересня сталася пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", загинули троє дітей.