Чергові зіткнення в Одесі: біля мерії постраждали 36 правоохоронців

В Одесі під час сьогоднішніх сутичок біля мерії постраждали 36 правоохоронців. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в результаті дій деяких активістів за медичною допомогою звернулися 20 співробітників Нацполіції і 16 співробітників Нацгвардії.

За фактом конфлікту між мітингувальниками і правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

«Поліція звертається до громадян не порушувати громадський порядок і не здійснювати протиправних дій. Всі події, які відбуваються біля Одеської міськради, документуються працівниками поліції. Їм, а також особам, які брали в них участь, у подальшому буде дано належну правову оцінку», - заявили в главку.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одесі сотні людей пікетують будівлю мерії, де проходила сесія Одеської міської ради. Детонатором акції протесту стала пожежа в дитячому комплексі «Вікторія», в результаті якої загинули троє дітей.

Протестувальники вимагали відставки мера Одеси Геннадія Труханова, покарання всіх винних у загибелі дітей під час пожежі в таборі.

Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася сутичка після того, як частина учасників акції протесту спробувала пройти в будівлю, де проходила сесія міськради, але їх не пропустили.

Сесію міськради було перервано.