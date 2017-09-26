У Кривому Розі затримано чоловіка, який ніс у валізі гранати та набої

У Кривому Розі 25 вересня ввечері правоохоронці затримали раніше судимого місцевого мешканця, який ніс у валізі гранати та набої.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.

У 36-річного зловмисника вилучено гранату Ф-1, гранату РГО, 5 запалів, два магазини до автомата Калашникова, 848 патронів калібру 5,45 мм та 5 патронів калібру 7,62.

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Боєприпаси вилучені та направлені на експертне дослідження.

Відносно чоловіка, який, за його словами, «знайшов» боєприпаси, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами та вибуховими речовини). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років