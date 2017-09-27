Жителів Києва налякали нічні "вибухи": поліція та рятувальники прокоментували ситуацію

Столичні правоохоронці отримали 4 звернення щодо звуків вибухів у Києві, на кожну адресу виїжджали з перевіркою, однак вибухи не підтвердилися. Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик, передає "Українська правда".

"Було 4 звернення. У Дарницькому, Солом'янському та Святошинському районах. На кожну адресу виїжджали. Все оглянули, перевірили. Вибухи не підтвердилися. Може, це чулися вибухи в Калинівці", - розповіла Блищик.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва звернень щодо вибухів від киян не отримувала.

"Звернень до нас про вибухи або про те, що щось горить, не було. Але вибухи були. Я сама чула на Лісовому масиві. Я одразу звернулася до наших підрозділів, але там повідомили, що звернень з адресами немає. Можливо, це долинали вибухи з Калинівки. Там по прямій 170 км. Я, на жаль, не знаю, чи є такі снаряди, які можна так далеко чути", - сказала прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Водночас, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Міністерства оборони Олександр Мотузяник запевнив, що почути Калинівку в Києві неможливо.

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"Це неможливо, щоб те, що зараз відбувається у Калинівці, щоб до Києва дійшли звуки. Там щось 300 км. Не можна почути в Києві. У самому Києві та області у нас ніяких надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Те, що люди чули якісь вибухи, то, швидше за все, це були салюти", - сказав Мотузяник.

Керівник Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Роман Герасименко повідомив, що ніяких навчань на території Київської області вночі не було.

"Ніяких навчань і стрільб вночі 27 вересня на Київщині не було. Якщо були звуки, схожі на вибухи, то це могли бути салюти", - Герасименко.

Як відомо, близько 00:20 27 вересня жителі деяких районів Києва та деяких прилеглих населених пунктів повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи.

Такі звуки було чути в районі вулиць Саксаганського та Володимирської, в районі Дарниці, на Оболоні, Троєщині, Лук'янівці, Дарниці, Дорогожичах. Від них тремтіли шибки.

Раніше Вишгородська райдержадміністрація повідомляла, що з 25 вересня по 25 жовтня на території військового стрільбища ВЧ 3027 Національної гвардії України у Вишгороді будуть проводитися військові навчання.

Згідно з повідомленням, "заняття з виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів і озброєння бронетранспортерів" будуть проводитися щодня з 09:00 до 18:00, а по четвергах з 18:00 до 02:00. Проте варто зазначити, що люди чули звуки, схожі на вибухи к ніч з вівторка на середу, коли навчання повинні були закінчитися до 18:00.