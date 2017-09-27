Мешканців Києва та Вишгорода налякали потужні вибухи - ЗМІ

Киян та мешканців Вишгорода близько 22.00 26 вересня налякали потужні глухі вибухи, пише ТСН.

Мешканці Вишгорода заявляли, що від розривів здригались будинки та гриміли вікна.

При цьому, як повідомляє видання, спалахів ніхто не помітив. Після опівночі вибухи вщухли.

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Також зазначається, що минулого тижня Вишгородська райадміністрація повідомила про планові стрільби на полігоні Нацгвардії. Однак вони мали би закінчитися до 18 години.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві у вівторок увечері спалахнула пожежа в недобудованому дитячому садку. Під час пожежі також прогримів вибух

В результаті пожежі згоріла значна частина огорожі, до того ж, за словами очевидців, поряд з місцем події припарковані авто.