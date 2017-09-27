На складах боєприпасів у Калинівці значно знизилась пожежна небезпека

На складах боєприпасів біля міста Калинівка Вінницької області пожежна небезпека значно знизилась.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник Головного управління ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.

«Станом на 17.30 авіацією ДСНС здійснено 11 скидів води на осередки пожежі. Значно знижена пожежна небезпека. Полум’я фактично залишається на лічених осередках пожежі. На даний момент працює також 7 протипожежних танків Міноборони, інженерно-машинне розгородження для того, щоб в найшвидші терміни ліквідувати пожежу. Рятувальники працюють з дотриманням вимог безпеки. Вибухи спостерігаються несистемно і набагато рідше, ніж вранці», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).