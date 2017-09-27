Генштаб заявив про стабілізацію ситуації на складах боєприпасів у Калинівці

На складах боєприпасів біля міста Калинівка Вінницької області обстановка стабілізувалася.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На складах боєприпасів у Калинівці обстановка стабілізувалася. Станом на 17.00 інтенсивність вибухів скоротилася до 3-4 на хвилину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці ліквідації працює 6 пожежних танків, пожежним літаком АН-32П Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснено 5 вильотів, за кожним скинуто 8 тонн води. На місце події для знешкодження вибухонебезпечних предметів прибуло 15 груп розмінування та 18 одиниць техніки.

Зазначається, що загалом до ліквідації наслідків події залучені понад 700 військовослужбовців ЗСУ.

Читайте такожУ спорожнілій після вибухів Калинівці затримали банду мародерів

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Калинівка, що на Вінниччині. Як з'ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, виникла пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано двох людей, із зони можливого ураження було евакуйовано більш як 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).