У Києві сталася масштабна пожежа в Інституті харчових технологій, евакуюють співробітників (відео)

У Києві ввечері на вулиці Володимирській спалахнула масштабна пожежа в будівлі інституту харчових технологій.

За словами очевидців, пожежники прибули на місце дуже швидко. Пожежа спалахнула на рівні 7-го поверху, на верхніх поверхах у вікнах видно людей, передає "Сегодня".

У столичній ДСНС нам підтвердили, що в центрі – масштабна пожежа, поруч з будівлею Київського Національного університету ім. Шевченка. "На місце виїхали пожежні розрахунки. Поки немає інформації про масштаби пожежі і про постраждалих. Пожежники приступили до гасіння вогню і евакуації співробітників установи", – повідомила нам речник столичної ДСНС Світлана Водолага.

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві загорівся склад підприємства "Біофарма" - одного з десяти найбільших виробників лікарських препаратів України. Зайнялося в приміщенні, де зберігали упаковку та ампули для препаратів. Ніхто не постраждав, робітників евакуювали. Збитки підприємства ще не підраховані. Під час пожежі місцевих жителів просили закривати вікна.