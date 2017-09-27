У Києві сталася масштабна пожежа в Інституті харчових технологій, евакуюють співробітників (відео)

23:13, 27 вересня 2017
Інциденти
286 0

Пожежники приступили до гасіння вогню і евакуації співробітників установи.

Роман Синіцин / facebook.com/romabra

У Києві ввечері на вулиці Володимирській спалахнула масштабна пожежа в будівлі інституту харчових технологій.

За словами очевидців, пожежники прибули на місце дуже швидко. Пожежа спалахнула на рівні 7-го поверху, на верхніх поверхах у вікнах видно людей, передає "Сегодня".

У столичній ДСНС нам підтвердили, що в центрі – масштабна пожежа, поруч з будівлею Київського Національного університету ім. Шевченка. "На місце виїхали пожежні розрахунки. Поки немає інформації про масштаби пожежі і про постраждалих. Пожежники приступили до гасіння вогню і евакуації співробітників установи", – повідомила нам речник столичної ДСНС Світлана Водолага.

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві загорівся склад підприємства "Біофарма" - одного з десяти найбільших виробників лікарських препаратів України. Зайнялося в приміщенні, де зберігали упаковку та ампули для препаратів. Ніхто не постраждав, робітників евакуювали. Збитки підприємства ще не підраховані. Під час пожежі місцевих жителів просили закривати вікна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ пожежа в інституті