Генштаб: більшість майна і боєприпасів, які зберігалися на арсеналі поблизу Калинівки, були врятовані

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що більшість майна і боєприпасів, які зберігалися на військовому арсеналі поблизу Калинівці Вінницької області, були врятовані.

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Про це Муженко заявив під час засідання військового кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Муженко зазначив, що станом на 21:00 27 вересня пожежу локалізовано і залишилися лише окремі осередки задимлення.

«Більшість майна і боєприпасів, які зберігалися на базі, були врятовані завдяки діям персоналу бази на чолі з командиром - полковником Батюком. Вони грамотно організували процес. Мужність і героїзм цих людей дозволили затримати поширення вогню (по всій території – УНІАН) », - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу р. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч чоловік. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини травмовано.

Пригода на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.