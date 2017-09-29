"Чули звуки від вибуху і бачили чорний дим": очевидці розповіли про падіння військового літака під Хмельницьким

Військовий літак, який розбився, пролітав над селом Берегелі Красилівського району. З невідомих поки причин він впав.

Сталося це сьогодні, 29 вересня, близько 12:30. Про авіакатастрофу розповіли місцеві жителі, передає vsim.ua.

Вони розповіли, що спочатку думали, що це літак, який зрошує поля. Але потім зрозуміли, що це військовий.

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"Він шумно летів, як реактивний. Так літають ті, що зі Старокостянтинова. Він впав. Люди чули звуки від вибуху і бачили чорний дим. Вітер його швидко розвіяв. Бачив, як з Хмельницького на Берегелі повернули автомобілі поліції. Нібито якась лабораторія. Я не встиг прочитати. Також над полем літав розвідник", - розповів місцевий житель.

Інформацію про те, що розбився саме військовий літак, підтвердили в ГУ Нацполіції Хмельницької області. Деталей про катастрофу не повідомили. Заявили, що усім займається військові.

"Інформацію про авіакатастрофу я підтверджую. Деталей і конкретних фактів я поки що не маю", - повідомив прес-офіцер Збройних Сил України Андрій Агеєв.

Як повідомляли у ЗСУ, 29 вересня о 12:21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів. Унаслідок авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло.