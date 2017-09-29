На Хмельниччині внаслідок падіння військового літака загинули двоє пілотів

На Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району сьогодні при падінні військового літака загинули двоє пілотів. Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА.

За його даними, мова йде про учбово-військовий літак Л-39. Літак впав на кукурудзяне поле, яке знаходиться за кілометр від автомобільної дороги державного значення.

На місце події виїхали рятувальники, а також керівництво військової частини, яка базується у Старокостянтинові Хмельницької області.

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Наразі співробітники Міністерства оборони України з’ясовують причини трагедії.

За цим фактом військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, падіння літака відбулося приблизно за 20-30 км від Хмельницького.