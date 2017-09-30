Заступник голови Нацполіції прийшов до суду підтримати підлеглих, підозрюваних у злочинах на Майдані (відео)

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич 29 вересня прийшов у Печерський районний суд Києва підтримати двох співробітників поліції, яких підозрюють у скоєнні злочинів на Майдані, повідомляє "Громадське".

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"Це гідні офіцери, які виконували після 2014 року свої обов'язки. Їх викликали для дачі показань як свідків, були обшуки у цих людей вдома, і вони продовжували нести службу. Три роки їх ніхто не чіпав", – заявив Фацевич. Він зазначив, що ці працівники "йому дуже потрібні і вони не порушували закон". "Я читав клопотання. Якби я бачив, що вони до чогось причетні, я б не стояв тут зараз. Я – їхній безпосередній керівник, я прийшов їх підтримати", – додав заступник голови Нацполиции.

Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполиции Ігор Бабич під час протестних акцій був головним інспектором відділу організації служби конвойних підрозділів. Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів.

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Нинішній заступник Бабича Анатолій Серединский тоді обіймав посаду начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки МВС. Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів та їх заохочення. Він нібито видав премій на загальну суму понад 30 млн грн.

Сьогодні суд відмовився розглядати запобіжний захід для двох поліцейських. За словами прокурорів, підозрювані можуть втекти, оскільки їм загрожує довічне позбавлення волі, повідомляє "Громадське".