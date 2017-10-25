На Київщині загорілася дитяча спортивна школа: в будівлі обвалився дах та перекриття (фото)

У селищі Згурівка Київської області в приміщенні районної дитячої юнацької спортивної школи спалахнула масштабна пожежа. Дітей на момент виникнення пожежі в школі не було. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

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Як стало відомо на місці виклику, загорівся дах та приміщення 2-го поверху на площі 100 кв. м. В 8:41 відбулося руйнування даху, перекриттів і частково стін другого поверху будівлі.

О 09:55 пожежа площею 400 кв. м. локалізовано. До гасіння залучено 36 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Вінниччині загорілася школа з дітьми. Дітей, які на момент пожежі знаходилися в школі, евакуював персонал навчального закладу.