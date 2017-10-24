На Вінниччині загорілася школа з дітьми (фото)

У вівторок, 24 жовтня о 8:59 в селі Курилівка на Вінниччині загорілося приміщення школи. Про це повідомляє ДСНС.

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На місці події було встановлено, що загоряння виникло на даху школи на площі 20 кв. м.

Згідно з повідомленням, дітей, які на момент пожежі знаходилися в школі, евакуював персонал навчального закладу. Зазначається, що ніхто з школярів та працівників школи не постраждав.

Пожежу було локалізовано о 09:37, а в 10:31 ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня спалахнула пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі. Корпус, де спалахнула пожежа, вигоріла вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.