На Одещині за продаж вибухових пристроїв затриманий військовий

В Одеській області затримано інженер-військовослужбовець під час реалізації саморобних вибухових пристроїв. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, підозрюваний затриманий 20 жовтня.

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Встановлено, що затриманий - капітан ЗСУ - виготовляв вибухові пристрої, а також незаконно зберігав вибухові речовини. Зокрема, в липні поточного року правоохоронцями задокументовано факт реалізації громадянином двох конструктивно змінених мобільних телефонів, навчального та бойового електродетонатора, за які зловмисник отримав 2,6 тисячі гривень.

"Безпосередньо 20 жовтня під час чергової реалізації конструктивно-змінених мобільних телефонів і бойових електродетонаторів на суму близько 8 тисяч гривень затримали інженера", - розповіли в главку.

У прес-службі військової прокуратури Південного регіону України повідомили, що вибухові пристрої, які зловмисник продавав, призначалися для незаконної реалізації цивільному населенню.

"Затримано інженера відділення радіоперехоплення однієї з військових частин Одеської області", - уточнили в прокуратурі.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, у тому числі, обшук за місцем проживання затриманого.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.