Завалене живими квітами: у мережі показали місце кривавої ДТП у Харкові (фото)

Жителі Харкова вистелили живими квітами місце кривавої ДТП, що сталася 18 жовтня в центрі міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Валерія Івашкіна.

"Харків. Те саме перехрестя, на якому Lexus Зайцевої врізався в людей, що стояли на світлофорі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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