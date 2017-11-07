У Києві згоріло елітне авто водія екс-міністра інфраструктури Пивоварського - ЗМІ

У Києві згоріла машина водія колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Кудряшова в Солом'янському районі Києва.

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За даними джерел, це був Audi водія Пивоварського, на якій періодично його возили. На даний момент незрозуміло, унаслідок чого згоріла машина.

Розглядаються версії підпалу і короткого замикання. За словами очевидців, машина могла згоріти унаслідок вибуху. Сам Пивоварський на питання про інцидент поки не відповів.

Раніше в центрі Запоріжжя невідомі поранили ножем чоловіка і спалили його позашляховик.