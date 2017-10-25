У центрі Запоріжжя невідомі поранили ножем чоловіка і спалили його позашляховик

У центрі Запоріжжя невідомі поранили ножем чоловіка і спалили його автомобіль Toyota Land Cruiser. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області.

Відзначається, що інцидент стався ввечері 24 жовтня в центрі Запоріжжя, на вулиці Перемоги.

За даними поліції, коли чоловік вийшов з автомобіля, до нього підійшли невідомі, бризнули в обличчя з газового балончика, а потім поранили ножем у груди і руку. Після цього, нападники підпалили машину потерпілого і зникли. Пораненого чоловіка госпіталізовано.

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У поліції наразі не розголошують подробиць нападу.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За фактом завдання тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження. Підозрюваних у нападі поки що не затримано.

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