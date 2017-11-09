У Києві невідомі увірвалися до ресторану у центрі міста та закидали його димовими шашками

У Києві чора група молодиків закидали ресторан у середмісті Києва – на вул. прорізній димовими шашками. Пригода сталася ще 8 листопада. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києва.

Відомо, що близько 50-ти осіб увірвалися в приміщення ресторану, кинули "димовухи" і підпалили фаєри.

На момент прибуття правоохоронців зловмисники втекли. Поліція задокументувала подію та опитала свідків.

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Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини цього правопорушення.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежу в ресторані на вулиці Жилянській у Києві ліквідовано. О 14.20 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Читайте також Рятувальники локалізували пожежу в центрі Києва Згідно з повідомленням, підрозділами ДСНС під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 64 особи. На місці події працювали 20 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 83 рятувальника.