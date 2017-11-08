Пожежу у ресторані в центрі Києва ліквідували, жертв та постраждалих немає

Пожежу в ресторані на вулиці Жилянській у Києві ліквідовано.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, о 14.20 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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Згідно з повідомленням, підрозділами ДСНС під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 64 особи.

На місці події працювали 20 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 83 рятувальника.

Як повідомляв УНІАН, пожежа спалахнула о 9.56 на першому поверсі чотириповерхової будівлі, у приміщенні ресторану. Займання сталося на кухні, у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на другий поверх будинку. О 13.22 пожежу було локалізовано на площі 700 кв. м.