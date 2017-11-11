В салон краси в Донецькій області кинули гранату, пошкоджено житловий будинок

У Донецькій області в приміщенні салону краси прогримів вибух, в результаті чого частина житлового будинку виявилася пошкодженою, повідомляє прес-служба Національної поліції. Інцидент стався в Костянтинівці.

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"Сьогодні о 18:06 у Костянтинівці до відділення поліції надійшло повідомлення від власниці салону краси про вибух, який прогримів поряд з приміщенням, коли вона виходила на вулицю. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група співробітників поліції. Зараз будинки і прилегла територія оточена, проводиться перевірка фахівців-вибухотехніків і кінологів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, вибухнула граната РГД-5. В результаті події ніхто не постраждав. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України.