У Польщі "Інтерсіті", що їхав із Києва, зіткнувся з екскаватором

Потяг "Інтерсіті+" № 705 Київ – Перемишль зіткнувся в Польщі з екскаватором, що виконував ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася… о 13:20 унаслідок пошкодження кузова вагона швидкісного поїзда екскаватором", – повідомляють в прес-службі.

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В "Укрзалізниці" зазначили, що постраждалих в аварії немає. Через аварію потяг зупинився на станції Медика, в Підкарпатському воєводствіПольщі.

"Польською стороною прийняті заходи щодо доставки пасажирів автобусами до Перемишля", – йдеться в повідомленні прес-служби. Повідомляється також, що в Перемишлі пасажирів пересадили на поїзд №706 Перемишль – Київ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Бердичеві вантажний потяг збив на смерть чоловіка.