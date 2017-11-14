У Бердичеві вантажний потяг збив на смерть чоловіка, поліція розпочала розслідування

У Бердичеві поліція розслідує смерть чоловіка під колесами вантажного потяга.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, 13 листопада до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про смертельне травмування людини потягом. Нині встановлюється особа загиблого та перевіряються обставини його смерті.

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"Попередньо встановлено, що 13 листопада близько 22.00 на 31 км залізничної дороги «Бердичів-Шепетівка», поблизу вулиці Соснової міста Бердичева, вантажний потяг, рухаючись зі сторони Шепетівки в напрямку Козятина, смертельно травмував невідомого чоловіка", - уточнили у поліції.

За словами машиніста, він одразу ж почав гальмувати потяг, коли побачив незнайомця, який раптово вибіг на колію. Однак вантажний локомотив зупинився лише за 500 метрів від місця події, і чоловік потрапив під потяг та загиув від травм.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває встановлення особи загиблого та усіх обставин цієї трагедії.