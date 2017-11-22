"Помстився" за друга: на Тернопільщині побили 20-річну дівчину за те, що вона була понятою під час обшуку

На Тернопільщині побили 20-річну дівчину за те, що вона була понятою. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у такий спосіб 26-річний чортківчанин помстився за те, що дівчина була понятою під час обшуку в квартирі його знайомого.

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Зі слів потерпілої, вона знає зловмисника. Коли той дізнався, що поліцейські запросили дівчину бути присутньою під час санкціонованого обшуку в помешканні його товарища, він увірвався в її квартиру, пошкодив меблі та наніс їй тілесні ушкодження.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі депутат облради на інвалідному візку завдав поліцейському та його напарниці черепно-мозкових травм.