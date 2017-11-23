"Напали класичні тітушки": побита в Полтаві суддя розповіла, хто може бути організатором

Суддя Октябрського районного суду Полтави пов'язує напад на нього з оточенням мера Полтави Олександра Мамая. Про це вона повідомила в коментарі "Громадському".

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"Я називаю це оточенням міського голови або голови Жовтневого суду. Я припускаю, що це Олександр Ковжога - він був представником міського голови у справі, а зараз судиться зі мною", - сказала вона.

Гольнік розповіла, що на неї напали "класичні титушки". За її словами, у нападників є в руках були схожі на поліцейські кийки, чи труби.

"Удар був не прямий, а під кутом, по голові. Не дуже сильний. Наклали шов. Якщо б чоловік мене не захищав, була б зовсім інша історія. Йому зараз важко ходити", - розповіла суддя.

"Засоби масової інформації приїхали на місце раніше поліції", - додала вона.

Нагадаємо, 22 листопада ввечері у Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави напали на суддю Ларису Гольнік.

Як відомо, у травні 2016 суддя Жовтневого райсуду Лариса Гольнік показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У березні 2017 року "Слидство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалося про Ларисі Гольнік і її звинуваченнях проти місцевого мера і його помічників в спробі підкупу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національне агентство по запобіганню корупції прийняло рішення про внесення припису голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно голови Октябрського райсуду Полтави Струкова Олександра.

«НАПК встановило, що голова Жовтневого райсуду Полтави Олександр Струков порушив вимоги частини третьої статті 53 закону україни «Про запобігання корупції», яке полягало у подвержении судді цього суду Лариси Гольнік негативним заходам впливу в зв'язку з повідомленням про порушення нею вимог закону іншою особою» - поінформували в антикорупційному відомстві.