У Києві на зупинці громадського транспорту застрелився іноземець

У Києві в Святошинському районі на одній із зупинок громадського транспорту чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.

Читайте такожУ київському парку чоловік повісився на власному ременіЯк повідомляє 112.ua невідомий, який, за неофіційною інформацією, є іноземним громадянином, дістав пістолет і вистрілив у себе. Чоловікові було 60 років.

Він помер в кареті швидкої допомоги.

З якої причини чоловік вирішив звести рахунки з життям поки не повідомляється.

Комунальники вже прибрали сліди крові.