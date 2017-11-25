У Києві на зупинці громадського транспорту застрелився іноземець
21:04, 25 листопада 2017Інциденти
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Причина, з якої чоловік вирішив звести рахунки з життям, поки невідома.
В даний час причині події встановлюються \ УНІАН
У Києві в Святошинському районі на одній із зупинок громадського транспорту чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.
Читайте такожУ київському парку чоловік повісився на власному ременіЯк повідомляє 112.ua невідомий, який, за неофіційною інформацією, є іноземним громадянином, дістав пістолет і вистрілив у себе. Чоловікові було 60 років.
Він помер в кареті швидкої допомоги.
З якої причини чоловік вирішив звести рахунки з життям поки не повідомляється.
Комунальники вже прибрали сліди крові.
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