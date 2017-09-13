У Києві біля корпусу КПІ хлопець перерізав собі горло через втрату роботи (фото)
17:08, 13 вересня 2017Інциденти
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Стверджують, що потерпілому 28 років і він готувався до самогубства.
У підсумку хлопця вдалося відкачати / nikvesti.com
У Києві біля 7 корпусу КПІ молодий чоловік перерізав собі горло. Про це повідомляють очевидці в групі КПІ live Telegram.
В групі також стверджують, що потерпілому 28 років і він готувався до самогубства, говорив, що не хоче жити. У підсумку хлопця вдалося врятувати. У нього дві рани на шиї, з двох сторін.
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В рюкзаку у хлопця нібито було ще 2 ножа. "Сегодня" повідомляє, що у записці чоловік просив вибачення у рідних, близьких і друзів і писав, що втратив роботу через ігри.
Раніше у київській багатоповерхівці чоловік убив двох жінок, а сам викинувся з вікна.
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