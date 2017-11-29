Під будівлею МВС у Києві сталися сутички між учасниками смолоскипної ходи і поліцією (відео)

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, що на вулиці Академіка Богомольця, відбулися сутички між учасниками факельної ходи та правоохоронцями. Як передає кореспондент УНІАН, конфлікт виник після спроби учасників акції поставити намет біля будівлі відомства на проїжджій частині.

Правоохоронці завадили цьому, відтіснивши учасників акції від будівлі МВС до рогу вулиць Академіка Богомольця та Пилипа Орлика.

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У відповідь учасники ходи кидали у правоохоронців сніжками. Після чого правоохоронці почали затримувати людей, які кидали сніжки.

Після сутичок один із учасників акції підпалив пляшку із запалювальною сумішшю, але, коли правоохоронці намагалися його наздогнати, він її викинув і втік.

Згодом правоохоронці відтіснили учасників акції від рогу вулиць Академіка Богомольця і Пилипа Орлика до пам’ятника Пилипа Орлику, який розташований на вулиці Липській.

Як заявив один з співорганізаторів акції, лідер «Коаліції учасників Помаранчевої революції» Сергій Мельниченко, правоохоронці затримали чотирьох учасників акції. Водночас він не назвав імен затриманих.

За даними Мельниченка, затриманих відвезли у Печерське райуправління поліції Києва, куди нині ідуть учасники акції.

Під МВС відбулися сутички між протестувальниками й правоохоронцямиhttps://t.co/oaVMs3WkqVpic.twitter.com/TYGAUtbyEg — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, в річницю розгону Майдану активісти з смолоскипами вирушили до АП, у бік правоохоронців кидали димові шашки і фаєри.