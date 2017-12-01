На адмінкордоні з Кримом прикордонники затримали чоловіка у військовій формі з гранатометом

У Чонгарі прикордонники затримали озброєну людину. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, сьогодні, близько 9 години, прикордонникам відділу "Чонгар" Азово-Чорноморського регіонального управління зателефонував стурбований місцевий житель і повідомив про те, що на одній з вулиць с. Чонгар знаходиться людина зі зброєю.

"Співробітники Держприкордонслужби негайно виїхали за вказаною адресою. На місці вони помітили чоловіка, який був одягнений у військову форму, а в руках він тримав зброю, за ознаками схожу на гранатомет РПГ-22. Також з'ясувалося, що громадянин має явні ознаки алкогольного сп'яніння", - зазначають в прес-службі.

Військовослужбовці затримали правопорушника та вилучили у нього зброю. На місце події прикордонники викликали представників Національної поліції і СБУ, яким і передали чоловіка з метою подальшого встановлення обставин події. Також очікується прибуття вибухотехніків.