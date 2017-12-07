Зброя, газові гранати та госпіталізовані: поліція розповіла про штурм найбільшого ринку Миколаєва (фото, відео)

У Миколаєві 18 озброєних чоловіків здійснили розбійний напад на адміністративний корпус ринку «Колос», застосувавши зброю і газові гранати, зловмисників затримали, троє охоронців ринку і один технічний працівник госпіталізовані.

Як повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області, напад стався 7 грудня близько 7:30. Зловмисники спробували забрати 300 тис. грн.

Зазначається, що після повідомлення на лінію «102» інформації про напад озброєною групою осіб на місце події виїхали п’ять нарядів патрульної поліції Миколаєва, слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції та керівництво ГУНП.

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«Патрульні затримали чоловіка, який виявився одним із групи осіб, які щойно скоїли розбійний напад. У пакеті у зловмисника були виявлені майже 300 тисяч гривень, які, як попередньо стало відомо, він виніс з приміщення адміністрації ринку», - повідомили в поліції.

В цей час 18 осіб, які зі зброєю напали на охоронців ринку, увірвавшись до будівлі адміністрації, зламали двері, вибили вікно, здійснили кілька пострілів, а також підірвали вибухові пристрої, попередньо, газової дії, забарикадувались у приміщенні.

Поліцейським довелось штурмувати будівлю через вікна.

«Завдяки професійним і злагодженим діям правоохоронців всі нападники були затримані та знешкоджені. Відомо, що зловмисники – не місцеві мешканці, вони прибули на автомобілях з іноземною реєстрацією», - підкреслили в поліції.

З місця події вилучено помпову рушницю, заряджену набоями з гумовими кулями, ножі та чотири пістолети, попередньо, травматичної дії.

До лікарні було госпіталізовано трьох охоронців закладу та технічного співробітника з ознаками отруєння газом.

Слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції наразі проводить першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Вилучена зброя та гільзи направлені на експертизу. Усі зловмисники затримані у порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються обставини події.