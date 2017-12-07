На найбільший ринок Миколаєва напали озброєні молодики - поліція влаштувала штурм (відео)

На найбільшому ринку Миколаєва сталася стрілянина, кидання гранат та поліцейський штурм. О 7 ранку, коли там не було ані продавців, ані покупців, на територію увірвалися 15 озброєних молодиків та оточили будівлю адміністрації ринку.

Троє її охоронців зачинилися всередині. Тоді нападники почали стріляти по вікнах і кинули в приміщення газові гранати, виламали ґрати і прорвалися всередину, передає ТСН.

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Невідомі викрали 300 тисяч гривень з каси й побили охоронців. Та ті встигли викликати поліцію. Прибуло чотири екіпажі патрульних. Щоб звільнити людей, поліцейські пішли на штурм будівлі. Усіх нападників затримали.

Двоє охоронців та один поліцейський у лікарні. Адміністрація ринку каже, що це була спроба захоплення ринку колишніми власниками.

"Усі чоловіки з різних областей України і пояснити, чому вони зараз перебувають тут і що тут відбувалося, поки що відмовляються", - каже речник управління НП в Миколаївській області Інна Парфьонова.

Як повідомляв УНІАН, у Самарському районі Дніпра в ніч з 4 на 5 листопада п'ятеро поліцейських отримали поранення в результаті вибуху гранати на місці злочину.