"Половина салону забризкана кров'ю": у Києві в тролейбусі сталася масова бійка - рознімали чотири патрулі поліції (фото)

У Києві на Драйзера, на Троєщині, 5 грудня о 23:15 у тролейбус зайшли п'яні люди, які спровокували бійку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що вони представилися кондукторами й почали чіплятися до пасажирів. Потім почалася бійка, у ході якої кілька учасників отримали тілесні ушкодження.

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"В одного з них закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розірваний палець. Половина салону тролейбуса забризкана кров'ю троєщинців", - йдеться у повідомленні.

Також в dtp.kiev.ua повідомили, що пасажирів вдалося приборкати 4 патрулям поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в кінці листопада був госпіталізований чоловік, який отримав ножове пораненняпід час бійки у Києві біля станції метро "Чернігівська".