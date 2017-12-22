Небезпечний вантаж: на Київщині поліція затримала двох харків’ян, які перевозили збагачений уран із зони ЧАЕС

На Київщині поліція запобігла незаконному вивезенню збагаченого урану із зони Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області, у с. Старі Петрівці Вишгородського району правоохоронці затримали двох харків’ян віком 48-ми та 65-ти років, які на власному автомобілі направлялися у бік столиці.

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«Працівники однієї з наукових установ їхали в напрямку Києва на автомобілі та були зупинені поліцією. У салоні їх автомобіля поліцейські виявили спортивну сумку з радіоактивними матеріалами», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють пункт доставки збагаченого урану та мету його подальшого використання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.