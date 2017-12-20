У Львові затримали серійного злодія

У Львові зловмисник, скориставшись довірою студентки, заволодів її сумкою. Поліцейські встановили особу чоловіка та його причетність ще до п’яти злочинів. Про це повідомляє поліція області.

"Студентка повідомила, що під час перебування в одному із кафе за її столик підсів незнайомець. За якийсь час потерпіла відлучилась на кілька хвилин, а коли повернулась назад, то чоловіка вже не було. Разом із ним зникла і її сумочка, в якій знаходились особисті документи, мобільний телефон, банківські картки та грошові кошти. Загальна сума заподіяних збитків склала 21 517 гривень", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували поліцейські, до вчинення злочину причетний 34-річний місцевий мешканець.

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За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці встановили, що зловмисник причетний ще до кількох кримінальних правопорушень. Загалом зараз триває розслідування по шести епізодах.

Раніше стало відомо, що в Одесі затримано іноземного "злодія в законі".