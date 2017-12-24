У центрі Києва між будинками обвалилася стіна: пошкоджено газопровід (фото)
15:48, 24 грудня 2017Інциденти
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Стіна впала на дві припарковані поруч машини. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Уламки пошкодили стіни кабелю електроенергії / Еспресо
У центрі Києва по вулиці Антоновича у дворі між будинками обвалилася стіна. Про це повідомляє "Еспрессо".
Стіна, яка стояла у дворі між будинками для запобігання зсуву ґрунту, при падінні пошкодила газові труби та силові кабелі електроенергії, до того ж впала просто на дві машини: Тойоту та БМВ.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав / Еспресо
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють ДСНС, Київгаз, Київенерго і поліція.
Як повідомляв УНІАН, у Києві впала зупинка громадського транспорту.
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