У центрі Києва між будинками обвалилася стіна: пошкоджено газопровід (фото)

15:48, 24 грудня 2017
Інциденти
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Стіна впала на дві припарковані поруч машини. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Еспресо

У центрі Києва по вулиці Антоновича у дворі між будинками обвалилася стіна. Про це повідомляє "Еспрессо".

Стіна, яка стояла у дворі між будинками для запобігання зсуву ґрунту, при падінні пошкодила газові труби та силові кабелі електроенергії, до того ж впала просто на дві машини: Тойоту та БМВ.

Еспресо

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють ДСНС, Київгаз, Київенерго і поліція.

Як повідомляв УНІАН, у Києві впала зупинка громадського транспорту.

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Теги: #У Києві обвалилася стіна