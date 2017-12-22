У Києві впала зупинка громадського транспорту (фото)

08:55, 22 грудня 2017
Інциденти
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На місце події були викликані дорожні служби.

dtp.kiev.ua

У Слом'янському районі Києва на вул. Антоновича впала зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

dtp.kiev.ua

На місце події були викликані дорожні служби.

Нагадаємо, це не перший подібний інцидент в Києві. Раніше зупинка впала в районі житлового масиву Троєщина.

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Теги: #впала зупинка в Києві