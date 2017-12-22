У Києві впала зупинка громадського транспорту (фото)
08:55, 22 грудня 2017Інциденти
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На місце події були викликані дорожні служби.
НП сталася на вул. Антоновича / dtp.kiev.ua
У Слом'янському районі Києва на вул. Антоновича впала зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
У Києві впала зупинка / dtp.kiev.ua
На місце події були викликані дорожні служби.
Нагадаємо, це не перший подібний інцидент в Києві. Раніше зупинка впала в районі житлового масиву Троєщина.
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