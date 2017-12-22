У Києві впала зупинка громадського транспорту (фото)

У Слом'янському районі Києва на вул. Антоновича впала зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

На місце події були викликані дорожні служби.

Нагадаємо, це не перший подібний інцидент в Києві. Раніше зупинка впала в районі житлового масиву Троєщина.