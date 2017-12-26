В Києві на Хрещатику пограбували магазин: винесли дорогих 40 шуб (фото)

У центрі Києва близько 07:20 невідомі пограбували магазин верхнього одягу Rapsodi. Скляні двері розбили ломом, передає "Інформатор".

"Сигналізація в магазині на Хрещатику,29 спрацювала о 07:20. Через 4 хвилини на місці вже були співробітники поліції охорони. Але злочинці встигли зникнути. Зловмисники вкрали тільки хутряні вироби. Куртки і дублянки залишилися на місці. Як зазначив господар магазину, зникли найдорожчі шуби. За попередніми підрахунками — 40 штук. Вартість кожної від 40 до 60 тисяч гривень. Касу не чіпали", - сказано в повідомленні.

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На місці злочину валялися два ломи. Над входом є камери відеоспостереження. Всі обставини справи з'ясовуватимуть слідчі.

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