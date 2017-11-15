У Києві невідомі у масках вирвали з рук у чоловіка сумку з трьома мільйонами гривень (відео)

У столиці біля автомобільного салону Winner невідомий вихопив у чоловіка сумку з трьома мільйонами гривень. Про це "112 Україна" повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик.

Грабіжники напали на чоловіка і відібрали у нього сумку, в якій попередньо було близько 100 тисяч доларів (приблизно 2 млн 700 тис. грн). Напад стався на проспекті Степана Бандери (колишній Московський проспект), поряд з автосалоном.

Читайте такожУ Сумах поліцейський вчинив стрілянину, коли невідомий обікрав його автомобіль

На кадрах видно, як поруч з перехожими (чоловіком і жінкою) зупинився легковий автомобіль. З автомобіля вискочили три людини в масках. Чоловік-пішохід відразу кинувся бігти, тримаючи перед собою сумку, за ним погналися двоє злочинців.

Вони збили жертву злочину з ніг і забрали сумку з собою. Третій зловмисник напав на жінку - рвонув її сумку. Однак жінка чинила опір, і тоді він збив її з ніг і побіг до подільників в автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному зловмисники проламали скло в автомобілі і вкрали сумку з майже мільйоном гривень.