Сьогодні на Житомирщині у вогні загинув чоловік, який намагався винести документи із палаючої оселі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

1 січня о 05:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Клочеве Коростенського району. Про це рятувальників сповістив сусід, який проживає неподалік.

Напередодні до господаря оселі приїхав зустрічати Новий рік його син. Увечері вони натопили грубу і після святкування лягли спати. Вранці батько розбудив сина, повідомивши, що в будинку сталася пожежа. Уся оселя була наповнена димом. Вони встигли залишити помешкання, і син побіг за допомогою до сусідів. Однак господар житла повернувся, вирішивши винести з будинку ще документи та цінності. Однак вибратися з пожежі він вже не зміг.

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Коли вогнеборці прибули на місце виклику, дім вже був повністю охоплений полум’ям. Провівши розвідку всередині оселі, вони виявили на підлозі біля вікна в кімнаті тіло господаря 1957 року народження.

Силами бійців ДСНС о 05:50 пожежу було локалізовано, а о 09:40 - ліквідовано. Тривалий час знадобився також для повного розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій помешкання. Внаслідок надзвичайної події будинок знищено вогнем.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Остаточні обставини події встановлюють фахівці.