Водохреща в Україні: на вулиці вийдуть близько 12 тисяч правоохоронців

На заходах, які заплановані в Україні на Водохреще в храмах та на водоймищах публічну безпеку забезпечують близько 12 тис. правоохоронців. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

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«З нагоди релігійного свята по всій території країни сьогодні, 19 січня, заплановані заходи майже в 12 тисячах храмів та на 1,3 тисячі водоймищ. До забезпечення безпеки громадян в місцях богослужінь залучені додаткові сили поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що cвяткові богослужіння та освячення води відбудуться по всій території країни у більш ніж 11,8 тис. храмів та на 1,3 тис. водоймищ. Очікується, що участь у заходах візьмуть понад 2,7 млн осіб.

Найбільша кількість масових заходів відбудеться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Волинській областях.

«До забезпечення публічної безпеки залучено близько 12 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України», - наголосили в поліції.

Зокрема, у Києві святкові заходи відбудуться у 118 культових спорудах. Очікується, що участь у них візьмуть понад 12 тис. людей. Публічний порядок і безпеку у місцях богослужінь та поряд з культовими спорудами забезпечуватимуть понад 300 поліцейських та бійців Нацгвардії.

«Напередодні правоохоронці обстежили культові споруди, аби масові заходи пройшли в безпеці», - додали в Департаменті комунікації.