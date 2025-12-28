Буданов пояснив, чому у США націлилися на зближення з Росією

Основним противником для США є Китай, зауважив керівник розвідки.

У новій стратегії з національної безпеки Сполучених Штатів Америки згадується відновлення дипломатичних і торговельних відносин з Росією. Як зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, пояснення цьому – в протистоянні між США і Китаєм.

"Для Сполучених Штатів основним противником – це вже офіційна, як-то кажуть, інформація – є Китай. І вони вважають серйозною загрозою для себе поглиблення співпраці Китаю з Росією. Тому, вочевидь, потрібно якось намагатись відривати Москву від Пекіна. А щоб відривати, треба щось пропонувати. Так що нічого надзвичайного тут немає", – акцентував він в інтервʼю "Суспільному".

Буданов зазначив, що Росія більша за розміром та має більше ресурсів. Проте це не заважає іншим країнам мати справу і з Україною.

Відео дня

"Дивіться, наша дискусія заходить у площину стратегічного нерозуміння. Давайте в історію трошки пірнемо і розберемо якийсь – будь-який, на ваш вибір – епізод із веденням воєн. Хто, як і з ким контактував, комунікував і торгував. І ви побачите, що нічого дивного в цій ситуації нема. Згадайте часи навіть Холодної війни. США з Радянським Союзом торгували, в багатьох сферах – ви ж це знаєте. Згадайте Другу світову війну, коли перші два роки – це теж неприємний факт, але все ж таки – Сполучені Штати торгували з фашистською Німеччиною", – зазначив керівник ГУР.

Він додав, що хоча це болісно для України, світ не змінити – це "нормальна практика".

Це саме стосується і переговорів. Слабша сторона "ніколи нікому не диктувала умови й не буде цього робити". Буданов наголосив, що для того, щоб диктувати умови, потрібно бути тільки сильним з будь-якої точки зору.

"Згідно з останніми науковими підходами до питань сили, їх існує всього кілька. Є сила політична, є фінансово-економічна, є індустріальна, наукова, військова, релігійна ще. Так от, за якою з цих вищеперейменованих сил ми можемо вважати себе сильною державою? В порівнянні з країною, з якою ми боремося. От у чому питання. Якщо ми порівнюємо себе, там, зі Сполученими Штатами – ну, зрозуміло… Якщо ми порівняємо себе з М'янмою – так ми будемо ого-го які сильні", – пояснив він.

Водночас він звернув увагу на те, що Україна воює з Росією ще з 2014 року:

"Так, ми її не перемогли – але ми й не програли. І про це теж треба пам'ятати".

Війна в Україні і США

Експерт із безпеки Петер Нойман вважає, що для президента США Дональда Трампа Україна – скоріше перешкода на шляху до нормалізації відносин із РФ, що є його головним геополітичним інтересом.

Тим часом Європі готуються до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа. Хоча європейські лідери сподіваються на позитивні сигнали після переговорів, вони розуміють, що їхній результат може бути непередбачуваним.

Вас також можуть зацікавити новини: