У Рівненській області в ДТП загинули поляк і десятимісячна дитина

У Рівненській області внаслідок ДТП, яка сталася 19 січня, загинули громадянин Республіки Польща та десятимісячна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Устилуг–Луцьк–Рівне» у селі Зоря Рівненського району.

Наразі з’ясовано, що 35-річний громадянин Республіки Польща на автомобілі Volkswagen Passat не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем.

Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події.

Читайте також"Ледь розмовляв": у Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП

У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: подружжя із села Бронники Рівненського району та їхня десятимісячна дитина. Усі вони отримали травми та були доставлені до медзакладу. Медикам врятувати життя дитині не вдалося.

Подружжя госпіталізували у реанімаційне відділення. За словами лікарів, стан чоловіка критичний.

Водій вантажівки не постраждав.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

Раніше у Харкові 18-річний водій виїхав на зустрічну смугу та вбив неповнолітнього пішохода.